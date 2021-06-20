Afganistan'da Kabil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğinin Türkiye tarafından sağlanıyor. Bu duruma bir destek de Afganistan'dan geldi. Bu gelişmelerin yaşandığı dönemde Antalya Diplomasi Forumuna katılmak için Türkiye'ye gelen Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Atmar "Afganistan olarak Türkiye'nin Kabil Havalimanına ilişkin adımlarını tamamen destekliyoruz.Türkiye'nin bu süreçteki rolünün çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.