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Afganistan Ulusal Barış Konseyi Başkanı Muhammed Davud Abidi son durumu A Haber’de anlattı

A Haber
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Giriş: 16.09.2021 16:32
Afganistan 20 yıl sonra yeniden Taliban'ın kontrolüne geçti. Peki ülkede hayat normale döndü mü? Taliban'ın ilan ettiği geçici hükümet nasıl bir dış politika izlemek istiyor? Afganistan Ulusal Barış Konseyi Başkanı Muhammed Davud Abidi bu soruların yanıtlarını A Haber'e açıkladı.
Afganistan Ulusal Barış Konseyi Başkanı A Haberde AFGANİSTAN ULUSAL BARIŞ KONSEYİ BAŞKANI A HABER'DE
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Afganistan Ulusal Barış Konseyi Başkanı A Haber’de
Afganistan Ulusal Barış Konseyi Başkanı A Haber'de
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