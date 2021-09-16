16 Eylül 2021, Perşembe
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Afganistan Ulusal Barış Konseyi Başkanı Muhammed Davud Abidi son durumu A Haber’de anlattı
Afganistan 20 yıl sonra yeniden Taliban'ın kontrolüne geçti. Peki ülkede hayat normale döndü mü? Taliban'ın ilan ettiği geçici hükümet nasıl bir dış politika izlemek istiyor? Afganistan Ulusal Barış Konseyi Başkanı Muhammed Davud Abidi bu soruların yanıtlarını A Haber'e açıkladı.