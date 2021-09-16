Afganistan Ulusal Barış Konseyi Başkanı Muhammed Davud Abidi son durumu A Haber’de anlattı

Afganistan 20 yıl sonra yeniden Taliban'ın kontrolüne geçti. Peki ülkede hayat normale döndü mü? Taliban'ın ilan ettiği geçici hükümet nasıl bir dış politika izlemek istiyor? Afganistan Ulusal Barış Konseyi Başkanı Muhammed Davud Abidi bu soruların yanıtlarını A Haber'e açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN