Afganistan Ulusal Barış Konseyi Başkanı Muhammed Davud Abidi son durumu A Haber’de anlattı

Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesiyle birlikte Kabil Havalimanı'nda büyük bir yoğunluk oluştu. Afganistan'da şu an için hayat normale döndü mü?Taliban'ın bu göç eğilimine karşı nasıl bir politika izlemesini bekliyorsunuz?

-Afganistan'dan yapılan göç oldukça azaldı çünkü artık bir savaş yok. İnsanların ülkesinde kaldığı bir durumdayız. Ama ne yazık ki, ilk günlerde olan şey, ABD ile çalışan insanların öldürüleceklerinden veya Taliban'ın onları cezalandıracağından korkmalarıydı.