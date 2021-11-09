"Afet ve acil durum toplanma alanı" kaçak hafriyatla doldu

CHP yönetimindeki il ve ilçelerde alışkın olduğumuz çöp dağlarına bir yenisi daha eklendi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde AFAD tarafından "Afet ve acil durum toplanma merkezi" olarak belirlenen alan kaçak hafriyatla ve çöple doldu.

Ortakent-Yahşi Mahallesinde bulunan AFAD toplanma merkezi, tabelası olmasına rağmen tonlarca hafriyat; afet durumunda çadırların kurulacağı, insanların toplanma alanı olarak kullanılacağı güvenilir bölgeye döküldü.

Tonlarca hafriyatın döküldüğü AFAD toplanma merkezinin içerisine dökülen hafriyatlar, bu kadarına da pes dedirtti.

İNŞAAT YASAĞI KALKTI, KAÇAK HAFRİYAT DÖKÜMLERİ BAŞLADI

Eylül ayında kalkan inşaat yasaklarının ardından Bodrum'un dört bir yanında inşaat çalışmaları yeniden başladı. Yarım kalan inşaatlar, yeni projeler yasakların kalkmasıyla çalışmalarına tekrar başladı.

İnşaatlardan çıkan toprak, molozlar, inşaat atıklarının birçoğu kaçak olarak ıssız bölgelere döküldüğü öğrenildi.

KAPISI MOLOZLARLA KAPATILDI

Bodrum'da çok fazla hafriyat döküm merkezinin olmaması, kaçak hafriyat dökümüne davetiye çıkardı. Özellikle ıssız bölgelere, orman içlerine giren kamyonlar, hafriyatları doğaya bırakıyor.

Çevre kirliliğinin yanı sıra AFAD toplanma merkezine de hafriyatların dökülmesi "yok artık" dedirtti. Etrafı duvarlarla çevrili olan AFAD toplanma merkezinin içerisine giren kamyonların tonlarca hafriyatı, güvenilir alan ilan edilen bölgeye döktüğü, toplanma merkezinin girişinin bile hafriyatlarla kapandığı görüldü.