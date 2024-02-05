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Afet İletişimi Sempozyumu

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Giriş: 05.02.2024 12:20
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Asrın Felaketinin 1. Yılında Afet İletişimi Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu.
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