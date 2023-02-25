AFAD Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar: Niğde depremi bağımsız bir deprem

Niğde'de meydana gelen depremi bağımsız olarak değerlendirdiklerini söyleyen AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, “Bu depremler bize bir kez daha şu gerçeği hatırlatıyor. 5 ve üzerindeki depremler hasarlı binalarda yıkıma neden olabilir. Hasarlı binalardan uzak durulması son derece büyük önem taşıyor. Hasarlı binalardan eşya alınmaması konusunda ısrarcı olunmaması gerekiyor. Biliyorsunuz bu konuda yasak da var.” dedi.

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