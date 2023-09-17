Adnan Menderes’in Özel Kalem Müdürü Mustafa Şevket A Haber'de anlattı: Benim canım ciğerimdi

Başbakan Adnan Menderes'in cuntacılar tarafından idam edilmesinin üzerinden tam 62 yıl geçti. Adnan Menderes’in Özel Kalem Müdürü Mustafa Şevket, A Haber canlı yayınında Menderes'i anlattı.

27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Başbakan Adnan Menderes'in cuntacılar tarafından idam edilmesinin üzerinden tam 62 yıl geçti.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen tarih, Menderes ve arkadaşlarına duyulan minneti hiç unutturmadı.

Adnan Menderes'in Özel Kalem Müdürü Mustafa Şevket, A Haber canlı yayınında Menderes'i anlattı.

"BENİM YANIMDAN AYILMA DEDİ"

Şevket, "1950'de Kore Savaşı çıktı. 3 yıl oradaydım. 53'te Ankara'ya döndüm. Döndükten sonra rahmetli Adnan Menderes beni Zafer Gazetesi'nde araştırmacı gazeteci olarak aldı. Ondan sonra benim yanımdan ayrılma dedi. 6 yıl beraber kaldık." dedi.

"BASINDA MÜNAFIK YAZILAR ÇIKIYORDU"

O günlerde yaşananları anlatan Şevket, "2-2,5 ay sonra seçime gidiyorum dedi. Ben İstanbul'dayım baktım ihtilal oldu. Elimde basın kartım var. Baya üzüldüm çok üzüldüm. Basında münafık yazılar çıkıyordu." ifadelerini kullandı.

Darbeye zemin hazırlanma sürecinden de basheden Şevket, "Beyefendi benim canım ciğerimdi halkın da öyleydi." dedi.