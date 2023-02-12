12 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Adıyaman’da deprem bölgesinde artçı paniği! A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Özkan Şafak'ın zor anları! “Kaç kaç kaç…”

Adıyaman’da deprem bölgesinde artçı paniği! A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Özkan Şafak'ın zor anları! “Kaç kaç kaç…”

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.02.2023 17:47
"Yüzyılın felaketi" olarak nitelendirilen merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor. Deprem bölgesinde devam eden artçı sarsıntılar vatandaşları korkutuyor. 2 yıkıcı depremin ardından bölgede yaklaşık 2 bin artçı sarsıntı oldu. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Özkan Şafak, Adıyaman'da depreme yakalandı. Kameraman Şafak, artçı sarsıntı esnasında yere düştü. O sırada arama-kurtarma çalışması yapan ekipler de bölgeden hızla uzaklaştılar. İşte yaşanan panik anı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş merkezli depremde son verileri paylaştı.

VEFAT SAYIMIZ ARTTI

AFAD, "29 bin 605 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." dedi.

Diğer yandan Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 2.412 deprem meydana geldi.

Deprem bölgesindeki 147 bin 934 vatandaş ise diğer illere tahliye edildi.

A HABER MUHABİRİ VE KAMERAMANI DEPREME YAKALANDI

AFAD'ın bu açıklamaları öncesinde A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Özkan Şafak, Adıyaman'da depreme yakalandı.

Kameraman Şafak, artçı sarsıntı sırasında yere düştü.

O sırada arama-kurtarma çalışması yapan ekipler de bölgeden hızla uzaklaştılar. İşte yaşanan panik anı...

DEPREMİN ŞİDDETİ

A Haber muhabiri Karataş, saat 16:29'da gerçekleşen yeni sarsıntının merkez üssünün Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olduğunu aktardı.

Karataş depremin derinliğini de yerin 7.01 km altı olduğunu bildirdi.

KAMERAMANIN DURUMU İYİ

Karataş, A Haber kameramanı Özkan Şafak'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı.

ÇALIŞMA AKSADI

O esnada arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulunan Eyüp Can Aktoprak için çalışmalarını sürdürüyordu.

Panik anının yaşandığı o esnada ekipler enkaz alanından hızla uzaklaştılar.

Korku dolu anlar saniye saniye yansıdı.

Kısa süreli panik sonrası ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

A Haber muhabiri Karataş, bölgede yaşanan son durumu aktardı.

’’200 bin kişi bölgeden tahliye edildi’’
''200 bin kişi bölgeden tahliye edildi''
Artçı paniği: “Kaç kaç kaç…”
Artçı paniği: “Kaç kaç kaç…”
Şükrü Başdeğirmen’den Ümit Özdağ’a sert tepki
Şükrü Başdeğirmen’den Ümit Özdağ’a sert tepki
Saat saat mucize kurtuluşlar
Saat saat mucize kurtuluşlar
Özdağ’ın Suriyeli hırsız diye paylaştığı Şanlıurfalı
Özdağ'ın Suriyeli hırsız diye paylaştığı Şanlıurfalı
Sismik izolatör nedir?
Sismik izolatör nedir?
7,7’lik depremin yeni görüntüleri
7,7’lik depremin yeni görüntüleri
156. saatin mucizesinin adı: Irmak!
156. saatin mucizesinin adı: Irmak!
Bebeğine Ömür adını verdi
Bebeğine Ömür adını verdi
İşte depremde ikiye katlanan yol
İşte depremde ikiye katlanan yol
114 müteahhit hakkında soruşturma
114 müteahhit hakkında soruşturma
Başkan Erdoğan Şeyh Al Sani’yle görüştü
Başkan Erdoğan Şeyh Al Sani'yle görüştü
Daha Fazla Video Göster