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Adım adım tarihe geçen direniş! Kenetlenen halk darbeye geçit vermedi

A Haber
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Giriş: 14.07.2023 15:14
Milli iradeyi hedef alan Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. FETÖ'cü darbecilerin 15 Temmuz'daki en önemli hedeflerinden biri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Bombalar kurşunlar yağdı. O gece 31 şehit verildi ancak millet Külliye'yi teslim etmedi. 15 Temmuz gecesi Külliye'de ve Ankara neler yaşandığını A Haber muhabiri Rüya Akkuş’un konuğu olan 15 Temmuz gazisi Ayhan Damar, 15 Temmuz gazisi Ahmet Arık ve şehit Bülent Karalı’nın abisi Hakan Karalı anlattı.
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