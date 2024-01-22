22 Ocak 2024, Pazartesi
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Adım adım 3. Dünya Savaşı mı? Orta Doğu'da gerilim neden tırmandırılıyor, istenen senaryo ne?
Orta doğu ya darbelerle dizayn ediliyor ya da savaşlarla. İran, Pakistan, Suriye, Irak ve Yemen ateş yeri. Türkiye'nin barış çabalarına rağmen Batı savaş ve katliamdan yana tavır sergiliyor. ABD ve İsrail bölgede katliam yapıyor, İran tehditler savuruyor. Öte yandan İsrail'in Gazze'deki kanlı ilerleyişi sürüyor. Devam eden bombardımanlarda can kaybı 25 bin 105'e yükseldi. Peki ABD-İsrail'in orta doğu planı ne? Orta Doğu'daki kaos kime yarıyor? Gazze'den sonra yeni katliam ve soykırımın merkezi Yemen mi olacak? İran'ın bölgedeki amacı ne? Pakistan ve İran arasındaki gerilimin nedenleri neler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay değerlendirdi.