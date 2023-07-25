Adana’daki deprem ne anlama geliyor? Daha büyüğünü tetikler mi? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

"Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Adana'da meydana gelen depremin detayları AFAD, Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, depremin şiddetini ve hangi illerde hissedildiğini sorguluyor. Adana'daki deprem ne anlama geliyor? Daha büyüğünü tetikler mi? Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz A Haber'de değerlendirdi. İşte, 25 Temmuz AFAD son depremler listesi...

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