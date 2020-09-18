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Adana'da suç örgütlerine operasyon

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Giriş: 18.09.2020 09:03
Güncelleme:18.09.2020 09:07
Adana'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler operasyonda ayrıca 79,71 gram eroinin yanı sıra çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kasten adam öldürme, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silah ticareti yapma, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarını işledikleri ve vatandaşlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştıkları ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliye ait yerleri tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle 35 adrese baskın düzenledi.

Ekipler, bazı evlere kapıları kırarak girerken uzun namlulu silahlı özel harekat polisleri de sokak girişlerinde ve evlerin damında önlem aldı.

Ekipler, baskın yapılan yerlerde yaptıkları aramalarda, 4 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silahlara ait 8 şarjör, 1 el bombası, 7 balistik yelek, 17 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 22 şarjör, 363 adet çeşitli çapta ve markada tabanca fişeği, 171 adet 7,62 çapında fişek, 20 av tüfeği fişeği ve 3 sahte kimlik ele geçirdi

Ekipler ayrıca 79,71 gram eroinin yanı sıra çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde buldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 zanlı Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Diğer iki zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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