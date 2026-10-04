Adana ve Osmaniye'de peş peşe 3 deprem! Sumbas Belediye Başkanı son durumu açıkladı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 ve 4,9, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5,2 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi. Kısa aralıklarla yaşanan sarsıntılar bölgede tedirginliğe neden oldu. Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demirok, A Haber canlı yayınında şu ana kadar can ve mal kaybı ile hasar bulunmadığını, ekiplerin ise merkez ve kırsal bölgelerde tarama çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Demirok, vatandaşlara olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.