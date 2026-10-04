Adana ve Osmaniye'de 3 deprem ne anlama geliyor? Süha Özden yanıtladı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 ve 4,9, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5,2 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi. Sarsıntıların 24 dakika içinde gerçekleşmesi bölgede endişeye neden olurken, “Daha büyük bir deprem geliyor mu?” sorusu gündeme geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede bu sarsıntıların 2023 depremlerinin ardından devam eden süreç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özden, mevcut büyüklüklerdeki depremlerin bu noktalar için yıkıcı bir deprem getirmesini beklemediklerini belirtti.