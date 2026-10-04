Adana ve Osmaniye'de peş peşe 3 deprem! Vali Yavuz'dan açıklama

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 ve 4,9, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5,2 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi. Art arda yaşanan sarsıntılar bölgede tedirginliğe neden olurken, Adana Valisi Mustafa Yavuz, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, şu an itibarıyla can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığını, ancak ekiplerin sahadaki taramalarının sürdüğünü söyledi. Yavuz ayrıca vatandaşlara ağır hasarlı veya zarar görmüş yapılardan uzak durmaları ve gerekirse bu yapıları boşaltmaları yönünde uyarıda bulundu.