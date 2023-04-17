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Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 28 Nisan’da hizmete açılacak

A Haber
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Giriş: 17.04.2023 08:48
Adana'da çalışmaları süren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 28 Nisan'da açılması planlanıyor. Peki çalışmalar ne durumda? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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