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Adalet Bakanı Tunç A Haber’de: İsrail savaşı bölgeye yayıyor

Adalet Bakanı Tunç A Haber’de: İsrail savaşı bölgeye yayıyor

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 13:38
Güncelleme:01.10.2024 13:40
Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün yeni yasama yılına başlayacak. A Haber canlı yayınına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu. İsrail’in Lübnan’a işgal girişimi hakkında konuşan Yılmaz Tunç, “İsrail maalesef savaşı giderek bölgeye yayıyor.” dedi. Bakan Tunç Narin Güran soruşturmasında sona gelindiğini ve görüntülerin TÜBİTAK'ta incelendiğini söyledi.
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