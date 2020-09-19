Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Halil Sezai yorumu: Bu bir vandallıktır

Son dakika haberi... Özel bir TV kanalında soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaşlı adama şiddet gösteren Halil Sezai hakkında "Asla kabul edilemez. Ben de şiddetle kınıyorum. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı birleştirici rolü olması gerekirken bu asla tasvip edilemez. Bu bir vandallıktır." açıklamasında bulundu.