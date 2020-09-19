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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Halil Sezai yorumu: Bu bir vandallıktır

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Giriş: 19.09.2020 13:29
Güncelleme:19.09.2020 13:35
Son dakika haberi... Özel bir TV kanalında soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaşlı adama şiddet gösteren Halil Sezai hakkında "Asla kabul edilemez. Ben de şiddetle kınıyorum. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı birleştirici rolü olması gerekirken bu asla tasvip edilemez. Bu bir vandallıktır." açıklamasında bulundu.
Bakan Gül'den Halil Sezai yorumu: Bu bir vandallıktır
Bakan Gül'den Halil Sezai yorumu: Bu bir vandallıktır
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