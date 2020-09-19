- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Halil Sezai yorumu: Bu bir vandallıktır
Son dakika haberi... Özel bir TV kanalında soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaşlı adama şiddet gösteren Halil Sezai hakkında "Asla kabul edilemez. Ben de şiddetle kınıyorum. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı birleştirici rolü olması gerekirken bu asla tasvip edilemez. Bu bir vandallıktır." açıklamasında bulundu.