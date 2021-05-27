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Açılışını Başkan Erdoğan yapacak: Zonguldak'ın en büyük camisi! Dikkat çeken 'Ya Allah' yazısı

İHA
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Giriş: 27.05.2021 17:00
Güncelleme:27.05.2021 17:05
Zonguldak'ta yapımı tamamlanan, kentin 6 bin kişilik en büyük camisi Uzun Mehmet Camisi'nin 4 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor. Caminin dış cephesine yerleştirilen Arapça 'Ya Allah' yazısı, Zonguldak'ta yerin metrelerce altından çıkan kömürün mermere işlenmesiyle yapıldı.
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