Açılışını Başkan Erdoğan yapacak: Zonguldak'ın en büyük camisi! Dikkat çeken 'Ya Allah' yazısı

Zonguldak'ta yapımı tamamlanan, kentin 6 bin kişilik en büyük camisi Uzun Mehmet Camisi'nin 4 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor. Caminin dış cephesine yerleştirilen Arapça 'Ya Allah' yazısı, Zonguldak'ta yerin metrelerce altından çıkan kömürün mermere işlenmesiyle yapıldı.