Abdüllatif Şener’in açıklamalarının ve Ekrem İmamoğlu görüşmesinin perde arkası

Geçtiğimiz dönem CHP'den milletvekilliği yapan ancak yeni dönemde liste dışı kalan Abdüllatif Şener, katıldığı televizyon programında "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben zaten istifa ettim" diye cevap verdi. Şener, ayrıca cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini açıkladı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanlık için mücadele mesajlarını vermeyi sürdürüyor. Siyasetin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Bülent Erandaç ve avukat Mustafa Kemal Çiçek değerlendirdi.

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