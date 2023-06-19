Abdüllatif Şener’den eleştirilere “Halaylı” yanıt: Görüyorum ki halkta karşılıkları yok

Eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in Kemal Kılıçdaorğlu'na oy vermediğini açıklaması CHP'de büyük tepkilere neden olmuştu 14 Mayıs seçimlerinin ardından partisinden istifa ettiğini açıklayan Şener, kendisine yöneltilen eleştirilere Mardin'in Kızıltepe ilçesinde katıldığı bir düğündeki halay görüntüleri ile yanıt verdi, "CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar." dedi.

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