Abdullah Ağar A Haber'de Türkiye'de ilk kez görülen bomba düzeneğini değerlendirdi

Diyarbakır'da ele geçirilen 382 gram ağırlığında patlayıcı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan BAU Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar, söz konusu düzeneğin Türkiye ilk defa görüldüğünü vurguladı. A Haber canlı yayınında konuşan Ağar, "DEAŞ tarafından kullanılan bu bomba terör örgütünün giremediği bölgelerdeki önemli hedeflerin trafiğe çıktığı zaman imhasını amaçlayan bir düzenek." dedi.