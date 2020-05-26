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Abdullah Ağar A Haber'de Türkiye'de ilk kez görülen bomba düzeneğini değerlendirdi

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Giriş: 26.05.2020 01:44
Diyarbakır'da ele geçirilen 382 gram ağırlığında patlayıcı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan BAU Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar, söz konusu düzeneğin Türkiye ilk defa görüldüğünü vurguladı. A Haber canlı yayınında konuşan Ağar, "DEAŞ tarafından kullanılan bu bomba terör örgütünün giremediği bölgelerdeki önemli hedeflerin trafiğe çıktığı zaman imhasını amaçlayan bir düzenek." dedi.
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