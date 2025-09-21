“ABD’siz AB” savunmada rotayı Türkiye’ye çevirdi! Hangi silahlar satın alınacak?

Avrupa güvenlik şemsiyesini tartışıyor. NATO-Rusya kanadından gerginlik hakimken Avrupa bundan sonra güvenliğini nasıl sağlayacağı konusunda farklı senaryolarla masaya yatırıldı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, yeni bir dünya düzeninin cephe hatlarının şu anda yazıldığını belirterek "Avrupa savaşmak zorunda" dedi. Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Türkiye-Avrupa arasında savunma alanındaki ilişkilere değinerek “Bedel ödemeden korunma olmaz” dedi.