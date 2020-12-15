ABD'nin Türkiye'ye S-400 üzerinden yaptırım amacı ne? Mehmet Metiner'den dikkat çeken “darbe” yorumu

ABD skandal bir hamleyle Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 üzerinden Türkiye’ye yaptırım kararı aldı. Siyasetçi - Yazar Mehmet Metiner, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında ABD’nin bu tutumunu sert bir dille eleştirerek, “Bu 15 Temmuz’da başaramadıklarını S-400 bahanesi üzerinden başarma girişimidir.” yorumunda bulundu.

Dün ABD skandal bir hamleyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 üzerinden Türkiye'ye yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı.

Siyasetçi – Yazar Mehmet Metiner, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında ABD'nin bu tutumunu değerlendirdi ve çarpıcı tespitlerde bulundu.

İşte Mehmet Metiner konuşmasından öne çıkanlar;

"S-400 BAHANESİ ÜZERİNDEN…"

S-400 bahanedir. Kimse S-400'ler bahanesi üzerinden Türkiye'ye ayar çekmeye çalışmasın. Öyle Amerika, Türkiye'ye ayar çekebilecek bir ülke değildir. Haddini bilmek zorundadır. Biz NATO'nun üyesiyiz. Amerika da NATO'nun üyesidir. Evet, fiilen NATO'nun patrondur ama hiç değilse NATO üzerinden bizimle konuşabilirler. NATO üyesi olan Yunanistan'da S-300 füzeleri var. Bu 15 Temmuz'da başaramadıklarını S-400 bahanesi üzerinden başarma girişimidir. Öyle gidip ABD'yi ikna etmek mecburiyetinde değiliz.

"ERDOĞAN İKTİDARI ALAŞAĞI EDİLMEK İSTENDİ"

'Efendim Patriot'ları istedik vermediler, biz başka yerden aldık, bizi cezalandırmaya kalkışıyorlar.' Siz kimsiniz. Amerika kim ki bizi cezalandırsın. Bu bir hamaset dili değil. Hamaset dili olarak da değerlendirenlerin canı cehenneme. Ben (Türkiye) istediğim yerden istediğim silahı alırım. Bunun için Amerikan'nın onayına ihtiyacım yok, icazetine de ihtiyacım yok. ABD, Türkiye'yi kaybetmek istemiyorsa kendi konumunu ayarlamak zorundadır. Türkiye kendini ABD'ye göre konumlandıracak bir ülke olmaktan çoktan çıkmıştır. Zaten bu yüzden 15 Temmuz'da (FETÖ'nün darbe girişimi) Erdoğan iktidarı alaşağı edilmek istendi. Siz zannediyor musunuz ki bu bir darbe girişimiydi? O bir planın parçasıydı. Bizim koruduğumuz sınırlar Türkiye'nin sınırlarıdır evet ama Avrupa Birliği'nin sınırlarıdır, NATO'nun sınırlarıdır.