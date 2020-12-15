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Yunanistan silahlanıyor! 2020 savunma bütçesindeki payını 5 kat artırdı

Türkiye'nin savunma alanında yaptığı hamleler 'ı telaşlandırdı. Yunanistan, 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, bu yıla göre 5 kat artırarak 2,5 milyar euro'ya yükseltti. Ülkede 2021 için ayrılan savunma bütçesi, 5,49 milyar euro, bu bütçede silahlanmaya ayrılan pay ise 2,5 milyar euro oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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Yunanistan silahlanıyor! 2020 savunma bütçesindeki payını 5 kat artırdı

Parlamentosunda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edildi.

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Ülkenin savunma bütçesi, 5,49 milyar euroya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2,5 milyar euroya çıkartıldı.

18 RAFALE TİPİ SAVAŞ UÇAĞI İÇİN FRANSA İLE ANLAŞMA İMZALANACAK

Başbakan , parlamentoda milletvekillerine yaptığı konuşmada, 'dan satın alınması planlanan 18 tipi savaş uçağı için anlaşmanın birkaç gün içinde Atina'da imzalanacağını kaydederek, bu uçakların gelecek yıl teslim alınmaya başlanacağını belirtti.

Ülkesinin tüm zorluklara rağmen askeri harcamalarını artırması gerektiğini savunan Miçotakis, hükümetin, Rafale uçaklarının yanı sıra yeni fırkateynler, helikopterler, insansız hava araçları satın almak ve mevcut F-16 filosunu güncellemeyi planladığını dile getirdi.

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10 YILDA 10 MİLYAR EURO HARCANACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Atina yönetimi, gelecek 10 yılda 10 milyar dolarlık silahlanma harcaması yapacağını açıklamıştı.

Ülkenin 10 yılı aşkın süredir içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle 2008'de 7,24 milyar euro olan askeri bütçesi, 2018'de 3,74 milyar euroya kadar düşmüştü.

2019 savunma bütçesini 3,38 milyar euro olarak belirleyen Atina yönetimi, buradaki silahlanma payını 542 milyon 779 bin euro düzeyinde tutmuştu.

Yunanistan'ın 2020 savunma bütçesi 3,97 milyar euro olurken, silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 540 milyon 692 bin euro seviyesinde kalmıştı.

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