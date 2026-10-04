Deprem sonrası sosyal medya müptelası olan Barış Özbay'dan mesaj: "Hiçbir şey istemiyorum"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesindeki evinde yaşamını sürdüren Barış Özbay, hayat hikâyesiyle yeniden gündeme geldi. Bir dönem hastanede tedavi gören Özbay, sonrasında evine döndü ve ilaçlarını kullanmayı bıraktığını belirtti. Sosyal medya tutkunu olan, telefonunun şarjı olmadığı zamanlarda duvarı izleyerek vakit geçirdiğini söyleyen Özbay, "Hiçbir şey istemiyorum, ben mutluyum" dedi. Giydiği tişörtteki Almanca "Ben artık iflah olmam" ifadesi de dikkat çekti.