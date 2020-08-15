AK Parti'den Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Erdoğan demek Türkiye demek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili küstah sözleriyle ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Çelik, Biden'ın sözlerine sert tepki gösterdi. "Başkan yardımcılığı yapmış birisi olarak devlet adamlığı sıfatına yakışmayan, diplomatik nezaketle hiç ilgili olmayan birisi gibi konuşmuş" diye Çelik, "Eski sömürge zihniyetini yansıtan, demokrasinin temel değerlerinden nasibini almamış bir yaklaşım sergilemiş" dedi

ABD'nin 3 Kasım seçimlerinde demokratların adayı olan Joe Biden, Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı muhaliflerin ve teröristlerin desteklenmesi gerektiğini savundu.

Biden'ın skandal sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi:

Bir kere şunu herkesin bilmesi gerekiyor. 15 Temmuz darbe girişiminde de gösterdik ki demokrasimizi canımız pahasına korumaya kararlı bir milletiz. Yabancı devletlerin uygulayacağı hiçbir manipülasyon/müdahale asla milletimiz tarafında kabul edilemez.

Biden'ın söylemlerinin bize verdiği bir ip ucu var. 15 Temmuz darbe sürecinde Demokrat Partili bir yönetim vardı. Beyaz Sarayı darbe karşı olmak ve Türkiye'de seçilmiş yönetime destek olmak konusunda o dönem çok büyük bi yalpalama sergilemişti. İster seçimle gelsin, ister gelmesin hoşlarına gitmeyenlere karşı oluyorlar.

"Erdoğan'ın değişmesi gerekir, Erdoğan ile mücadele edeceğim" kendisi de lafın nereye gittiğini fark edip 'kastettiğim şey kesinlikle bir darbe değil' diyor. Kendisi de darbe tanımı yaptığının farkına varmıyor, cümleleri bittikten sonra farkına varıyor. Bir siyaset adamı açısından sıkıntılı bir durum.

"ERDOĞAN TÜRKİYE DEMEKTİR"

Milletin kararı Türkiye demektir. Millet karar verdiği zaman, Türkiye bunu seçti demektir. Seçimlerden Cumhurbaşkanı Türkiye demektir. Yani Erdoğan demek Türkiye demektir. Sen seçilmiş Cumhurbaşkanını (Erdoğan'ı) 'ben ABD'nin başkan adayıyım' diyerek karşına aldığın zaman Türkiye'yi karşına almış oluyorsun.

Çelik, Biden'in Türkiye'deki muhalefeti desteklemeliyiz sözleriyle ilgili olarak, "Muhalefet partilerini zan altında bırakan bir açıklama bulundu. Bu sözlere muhalefet partilerinden de zannediyorum açıklama gelecektir." dedi.

Biden'ın bu sözleri söyleyen kişinin demokrat olmadığının müdahaleci bir kişilik olduğunun ispatı niteliğindedir. Bu skandal açıklamalar baştan aşağı kınanması gerekir.

Şunu hiç kimse unutmasın! Burası egemen bir devlettir, kimsenin uydu devleti ya da sömürgesi değiliz bunu da Mavi Vatan'da Doğu Akdeniz'de gösteriyor. Siyasi hayatımız dış müdahalelere kapalıdır.