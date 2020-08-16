Joe Biden'ın sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki!
Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkan adayı Joe Biden’ın küstah sözlerine tepki gösterdi. Kalın yaptığı açıklamada "Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalete dayanıyor. Türkiye’ye emir verilen günler geride kaldı" ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın küstah sözlerine tepki gösterdi. İbrahim Kalın sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalete dayanıyor. Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı" ifadelerini kullandı.