'AB'den söz aldım' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap! ''Milletten ne zaman söz alacaksın?''

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ''AB'den söz aldım'' sözleri değerlendirildi. Program konuğu AK Parti Milletvekili Hasan Çilez, ''Sayın Kılıçdaroğlu okyanus ötesinden söz alıyor, Biden’dan alıyor, şimdi de Avrupa Birliği’nden söz aldı. Tabii milletten ne zaman söz alacak? Asıl merak ettiğimiz husus bu.'' dedi.

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ''İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi Suriyelileri Suriye'ye kardeşçe göndermek olacaktır. Kim finanse edecek? Avrupa Birliği'nden alacağız, bana söz verdiler'' sözleri değerlendirildi.

Program konuğu AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kılıçdaroğlu'nun ''bana söz verdiler'' açıklamasının psikanalizini yaparken son derece çarpıcı ifadeler kullandı.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez'in açıklamaları şu şekilde:

Sayın Kılıçdaroğlu okyanus ötesinden söz alıyor, Biden'dan alıyor, şimdi de Avrupa Birliği'nden söz aldı. Tabii milletten ne zaman söz alacak? Asıl merak ettiğimiz husus bu. Millet o sözü ne zaman verecek sayın Kılıçdaroğlu'na bilemiyoruz. Öncelikle kendisinin aday olması lazım. Bildiğiniz gibi bütçe konuşmaları esnasında öyle bir noktaya geldi ki Sayın Kılıçdaroğlu, şunu sormak zorunda kaldım; 'aday mısınız?' dedim. Tabii orada afalladı kendisi. Kendi grubu gaza geldi, bütün vekiller ayağa kalktı. Bir adaylık süreci başladı, 6 aydır da o soru Sayın Kılıçdaroğlu'nu takip ediyor. Net bir cevap da veremiyor. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem hiç kimseden söz almasın, sadece aziz ve asil milletimizden söz almaya baksın.

KILIÇDAROĞLU NEYİN SÖZÜNÜ ALMIŞ?

Neyin sözünü almış Sayın Kılıçdaroğlu? 'Suriyelilerin evini yapacağım, AB de bana parayı verecek?' Peki, Avrupa Birliği sözünde durmuş mu? Ülkemize vermesi gereken 6 milyar Euro'nun ne kadarını vermiş, ne kadarını vermemiş? Keşke bunu da söyleseydi. Türkiye'nin alması gereken bir hak varsa keşke ana muhalefet lideri olarak onun da peşine düşebilseydi.

TÜRKİYE'NİN PLANLARINDAN HABERİ VAR MI?

Diyor ki; ben orada ev yapacağım, hastanelerini yapacağım. Davulla zurnayla Suriyelileri evlerine göndereceğim. Peki, soruyorum Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye orada ne tür çabalar yaptı? Suriye'de TOKİ vasıtasıyla nasıl şehir planlaması yaptı, kaç kişiyi oraya yerleştirmenin planlarını yaptı? Bunlardan haberi var mı acaba kendisinin? Fakat oradaki hakim güçler Rusya, ABD, AB bunların hiçbirisini kabul etmedi. Bizim projelerimizin hepsi hazır, Sayın Cumhurbaşkanımız bunları ortaya koydu.

''ÇOK VAHİM''

Orada yapacağı köyleri, beşer bin kişilik belli büyüklükteki kentleri nasıl ortaya koyacağımızı tek tek söyledik biz geçmişte. Bizim söylediklerimizi Sayın Kılıçdaroğlu alıyor, 'ben Avrupa Birliği'nden söz aldım' gibi garabet bir sözcükle ortaya koyuyor. Bunlar çok vahim durumlar, bir ana muhalefet partisinin söyleyeceği hususlar değil. Ondan bundan söz aldım demek bir siyasetçiye yakışmayan sözler.

''AMACINIZ NEDİR?''

Suriyeliler konusunda kendileri çok acımasız davrandılar, çok yalan konuştular. Suriyelilere maaş veriyorlar diye bangır bangır konuştular. Suriyeli öğrenciler üniversitelere sınavsız alınıyor diye konuştular. Peki, bunların hangisi doğruydu? Bir hafta önce bir tweet attı bunların yalanlarını tek tek ortaya koyduk. Suriyeli mültecilerle alakalı yaptıkları tüm yalan ve algı operasyonlarının tamamını biz burada yayınladık. Şimdi geliyor diyorsunuz ki; Ben Suriyelilere şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Yahu bunlar inandırıcı olmaz ki dün ne dediniz bugün hangi noktaya geldiniz. Bütün bunlarla birlikte bunları neden söylüyorsunuz? Bundan amacınız, muradınız nedir?