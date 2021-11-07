ABD'den Yunanistan'a askeri yığınak! Perde arkasını canlı yayında anlattı: Bu açıkça Türkiye'ye meydan okuma! Bir duvar örüyorlar

Son dakika haberi... ABD neden sınırlarımızda Dedeağaç'a askeri yığınak yapıyor? Askeri sevkiyatlarla ne amaçlanıyor? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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