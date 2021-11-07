07 Kasım 2021, Pazar
ABD'den Yunanistan'a askeri yığınak! Perde arkasını canlı yayında anlattı: Bu açıkça Türkiye'ye meydan okuma! Bir duvar örüyorlar
Son dakika haberi... ABD neden sınırlarımızda Dedeağaç'a askeri yığınak yapıyor? Askeri sevkiyatlarla ne amaçlanıyor? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 07.11.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 16:51
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