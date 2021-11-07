ABD’den Yunanistan’a askeri yığınak! Perde arkasını canlı yayında anlattı: Bu açıkça Türkiye’ye meydan okuma! Bir duvar örüyorlar

Peki ABD ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşma sonrasında ABD neden Türkiye sınırına askeri sevkiyat yapmaya başladı? Bu sevkiyatlarla ne amaçlanıyor? Amerika Birleşik Devletleri neden sınırlarımıza yığınak yapıyor? ABD sevkiyatlarla ne amaçlanıyor? ABD'nin Karadeniz'e gönderdiği 2 savaş gemisi ne yapacak? Karadeniz'de ABD - Rusya gerilimi mi?

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.