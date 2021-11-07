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ABD'den Yunanistan'a askeri yığınak! Perde arkasını canlı yayında anlattı: Bu açıkça Türkiye'ye meydan okuma! Bir duvar örüyorlar

Son dakika haberi... ABD neden sınırlarımızda Dedeağaç'a askeri yığınak yapıyor? Askeri sevkiyatlarla ne amaçlanıyor? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 07.11.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 16:51
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ABD’den Yunanistan’a askeri yığınak! Perde arkasını canlı yayında anlattı: Bu açıkça Türkiye’ye meydan okuma! Bir duvar örüyorlar

Karadeniz'de gerilim artıyor. ABD Dedeağaç Limanı'na geniş çaplı askeri sevkiyat yapıyor. Öte yandan Rusya ise Ukrayna sınırına askeri yığınak yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD’den Yunanistan’a askeri yığınak! Perde arkasını canlı yayında anlattı: Bu açıkça Türkiye’ye meydan okuma! Bir duvar örüyorlar

Peki ABD ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşma sonrasında ABD neden Türkiye sınırına askeri sevkiyat yapmaya başladı? Bu sevkiyatlarla ne amaçlanıyor? Amerika Birleşik Devletleri neden sınırlarımıza yığınak yapıyor? ABD sevkiyatlarla ne amaçlanıyor? ABD'nin Karadeniz'e gönderdiği 2 savaş gemisi ne yapacak? Karadeniz'de ABD - Rusya gerilimi mi?

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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ABD’den Yunanistan’a askeri yığınak! Perde arkasını canlı yayında anlattı: Bu açıkça Türkiye’ye meydan okuma! Bir duvar örüyorlar

"BİZİM DİBİMİZDE NE ARIYORSUNUZ?"

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Herhalde ABD'nin canı sıkılıyor. Görünüre bakıldığında bu harekatın Rusya endeksli olduğu söyleniyor ancak uygulamaya bakıldığında bu kadar tank Ruslara yetmez bu kadar helikopter de yetmez. Bizim dibimizde ne arıyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı Biden'a söyledi Türk milleti bundan rahatsız. Ne arıyorsunuz siz burada diye sordu o da cevap veremedi. Neden? Eğer biz ABD ile NATO ile müttefiksek o zaman bu silahlar niye? Neden bu kadar silah?

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ABD’den Yunanistan’a askeri yığınak! Perde arkasını canlı yayında anlattı: Bu açıkça Türkiye’ye meydan okuma! Bir duvar örüyorlar

"EN SON 91 SAVAŞINDA GÖRDÜK"

120'den fazla helikopterle 1.000'e yakın tank. Bu tanklara baktığımızda bunlar zırhlı araçlar, tank çekerler, yakıt araçları ve çok büyük bir harbe hazırlanan bir harekat görüyoruz. Bunu en son 91 savaşında gördük. Buradaki silahlara baktığımızda demek ki bir çıkarma harekatına girecekler. Ve helikopter Sikorsky'ler ve buna bağlı olan taarruz helikopterleri. Mevziiye bakıldığında Dedeağaç son derce önemli bir yer ve bizim sınırımızda hemen. Başka liman mı yok yani Yunanistan'da? Neden Selanik'e gelmiyorsunuz?

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ABD’den Yunanistan’a askeri yığınak! Perde arkasını canlı yayında anlattı: Bu açıkça Türkiye’ye meydan okuma! Bir duvar örüyorlar

"ABD'NİN YUNANİSTAN'I SATIN ALDIĞINI GÖRÜYORUZ"

İlaveten bir de Larisa'ya ABD F-15'leri bindi. Ayrıca ABD baktığımızda şunu söylüyor 'bizim gerekçemiz Rusya ile Karadeniz'de olmak'. Hem sınırın dibinde bir karargah kurdular 400 ABD askeri burada görev alıyor. Yani ABD'nin Yunanistan'ı satın aldığını görüyoruz. Kim Karadeniz'in kahramanı Türkiye donanması.