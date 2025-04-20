20 Nisan 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları ABD'den Yemen'e hava saldırısı: 40 nokta vuruldu: İlk görüntüler A Haber'de!
ABD’den Yemen’e hava saldırısı: 40 nokta vuruldu: İlk görüntüler A Haber’de!

ABD'den Yemen'e hava saldırısı: 40 nokta vuruldu: İlk görüntüler A Haber'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.04.2025 00:10
ABD askeri akşam saatlerinde Yemen'in Sana kentine hava saldırısı düzenledi. Yemen tarafından yapılan açıklamaya göre bölgede 40'dan fazla nokta vuruldu. Bölgeden sıcak görüntüler A Haber'de ilk kez yer alırken Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar önemli değerlendirmelerde bulundu. Olçar, "Husiler ABD'ye yönelik derhal saldırıya geçecektir." ifadelerini kullandı.
ABD’den Yemen’e hava saldırısı: 40 nokta vuruldu: İlk görüntüler A Haber’de!
ABD’den Yemen’e hava saldırısı
ABD'den Yemen'e hava saldırısı
Bayraktar TB2, Yerli TM100 motorla gökyüzünde!
Bayraktar TB2, Yerli TM100 motorla gökyüzünde!
Ece Gürel’in otopsi raporu ortaya çıktı: Hipotermi!
Ece Gürel'in otopsi raporu ortaya çıktı: Hipotermi!
Yenidoğan çetesinden savcıya tehdit: Hakim, savcı tanımam!
Yenidoğan çetesinden savcıya tehdit: "Hakim, savcı tanımam!"
İBB operasyondan haberdar mıydı?
İBB operasyondan haberdar mıydı?
Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor!
Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor!
PKK’nın sabotajcısı teslim oldu!
PKK'nın sabotajcısı teslim oldu!
MİT Başkanı Kalın’dan kritik Gazze teması!
MİT Başkanı Kalın'dan kritik "Gazze" teması!
Nüfustaki azalma bir beka sorunu, savaştan daha tehlikeli!
"Nüfustaki azalma bir beka sorunu, savaştan daha tehlikeli!"
Başkan Erdoğan’dan hastalara moral ziyareti
Başkan Erdoğan'dan hastalara moral ziyareti
Ticaret Bakanı Bolat MİAD İstişare Toplantısı’na katıldı!
Ticaret Bakanı Bolat MİAD İstişare Toplantısı'na katıldı!
Bakan Uraloğlu Siirt’te esnafı ziyaret etti!
Bakan Uraloğlu Siirt'te esnafı ziyaret etti!
Daha Fazla Video Göster