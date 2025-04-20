ABD’den Yemen’e hava saldırısı: 40 nokta vuruldu: İlk görüntüler A Haber’de!

ABD askeri akşam saatlerinde Yemen'in Sana kentine hava saldırısı düzenledi. Yemen tarafından yapılan açıklamaya göre bölgede 40'dan fazla nokta vuruldu. Bölgeden sıcak görüntüler A Haber'de ilk kez yer alırken Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar önemli değerlendirmelerde bulundu. Olçar, "Husiler ABD'ye yönelik derhal saldırıya geçecektir." ifadelerini kullandı.