20 Nisan 2025, Pazar
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ABD'den Yemen'e hava saldırısı: 40 nokta vuruldu: İlk görüntüler A Haber'de!
ABD askeri akşam saatlerinde Yemen'in Sana kentine hava saldırısı düzenledi. Yemen tarafından yapılan açıklamaya göre bölgede 40'dan fazla nokta vuruldu. Bölgeden sıcak görüntüler A Haber'de ilk kez yer alırken Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar önemli değerlendirmelerde bulundu. Olçar, "Husiler ABD'ye yönelik derhal saldırıya geçecektir." ifadelerini kullandı.