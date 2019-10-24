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24.10.2019

ABD'den terörist Şahin Cilo'ya (Mazlum Kobani) 'devlet adamı' muamelesi

Hem Amerika hem Rusya, YPG'li teröristlerin Suriye'nin kuzeyinden çekileceğine dair sözlerini yineledi. Yineledi yinelemesine ama Türkiye, haklı olarak bu sözlere inanmaktansa kendi gözlem ve istihbarat raporlarına güvenmeyi tercih ediyor. Zira Rusya ve Amerika, bir yandan Türkiye'ye sözler veriyor. Diğer yandan PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde liderlerini muhatap alıyor, hatta ona teşekkür ediyorlar. Hatta teröriste sözde 'devlet adamı' muamelesi yapıyorlar! İşte skandalın perde arkası...

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