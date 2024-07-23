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ABD’den terör örgütü PKK/YPG’ye Avenger Hava Savunma Sistemi!

ABD’den terör örgütü PKK/YPG’ye Avenger Hava Savunma Sistemi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 16:21
Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha terör örgütüne silah sevkiyatı yaptı. Bu kez hava savunma sistemi gönderdi. 443 kilometreye kadar menzile sahip Avenger Hava Savunma Sistemleri örgütün işgali altındaki Haseke'ye ulaştı.
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