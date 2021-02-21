ABD'den skandal "Türkiye" raporu | Hollanda'dan "Türkiye ve İslam" karşıtı gizli rapor

Türkiye büyüdükçe rahatsızlık duyan odakların ve ülkelerin sayısı da artıyor. ABD’de Türkiye’ye yönelik skandal raporların ardı arkası kesilmiyor. Brooklyn Institute’de yayımlanan raporda Türkiye bir kez daha hedef akındı. Ayrıca Hollanda’dan Türkiye karşıtı gizli bir rapor deşifre oldu. Detayları A Haber Dış Haberler Editörü Eda Ulusoy aktardı.

Türkiye büyüdükçe rahatsızlık duyan odakların ve ülkelerin sayısı da artıyor. ABD'de Türkiye'ye yönelik skandal raporların ardı arkası kesilmiyor. Brooklyn Institute'de yayımlanan raporda Türkiye bir kez daha hedef akındı.

Ayrıca Hollanda'dan Türkiye karşıtı gizli bir rapor deşifre oldu. Detayları A Haber Dış Haberler Editörü Eda Ulusoy aktardı.



Eda Ulusoy'un verdiği bilgiler şöyle;

"TÜRKİYE'NİN NATO'DAKİ ROLÜNE KADAR GİDİYOR..."

ABD Başkanı Joe Biden göreve gelmeden önce Türkiye karşıtı bu raporları ortaya çıkarmaya başlamıştı. Bu son örneği! Burada Türkiye-ABD ilişkileri için karamsar bir tablonun çizilmek istendiğini görüyoruz. Türkiye'ye baskının devam edilmesi yönünde Biden'a çağrıda bulunuyor.

Hatta rapor Türkiye'nin NATO'daki rolüne kadar gidiyor. Türkiye'nin oy kullanma hakkının elinden alınmasına kadar tavsiyelerde bulunuluyor. Ve Türkiye'nin düşmanlarıyla daha yakında ilişkiler kurulsun.

Geçtiğimiz hafta da aralarında FETÖ'cü isimlerin de yer aldığı bir rapor daha yayımlanmıştı. Yine Türkiye'ye karşı tehditkar bir tavır takınılması isteniyordu.

Kısa süre önce de ABD'li bazı senatörlerin FETÖ için yazdığı mektubu gördük. Dolayısıyla bu rapor da bizi şaşırtmamış oldu.

HOLLANDA'DAN TÜRKİYE KARŞITI GİZLİ RAPOR

Hollanda 17 Mart'ta seçime gidiyor. Ülkede seçimlerin yaklaşmasıyla Türkiye ve İslam bir kez daha hedef konumunda.

Rapor hakkında detayları açıklayan Eda Ulusoy, raporu yayımlayan kurumun Hollanda'nın en güvenilir kurumu olan Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumu olduğunu açıkladı.

RAPORDA NELER VAR?

Eda Ulusoy, "Bu kurum sözde yanlışlıkla bir raporu sızdırıyor basına ve özellikle o raporda İslami kurumlar hedef alınıyor, Başkan Erdoğan hedef alınıyor. Bu rapor ortaya çıkınca Hollanda'daki siyasiler de şunu söylemeye başlıyor; hemen ülkedeki İslami kurumlara denetimler sıkılaştırılsın, Müslümanlara daha fazla baskı uygulansın. Yani ne oluyor bir kez daha Müslümanlar, İslam seçim malzemesi olarak kullanılmış oluyor." dedi.



