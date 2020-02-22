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22.02.2020

ABD'den skandal görüntü! CHP'li Özkoç ve FETÖ imamı Mahmut Yeter ile yan yana!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın' naraları atarken kendisinin ve partideki diğer milletvekillerinin FETÖ ilişkisini ortaya çıkaran videolarla adeta rezil oldu. Son olarak da FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Önergesi veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un FETÖ imamı Mahmut Yeter ile yan yana görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Özkoç, FETÖ imamı Yeter'e "korkma, yanımda görüntü vermekten korkma" diye seslendiği görüldü.

FETÖ'ye karşı yürütülen mücadeleyi istismar ederek 15 Temmuz hain darbe girişimini tiyatro olarak niteleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si 'siyasi ayak' propagandasına sarıldı.

FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Önergesi veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un FETÖ imamı Mahmut Yeter ile yan yana görüntüleri ortaya çıktı.

FETÖnün siyasi ayağını arayan CHPli Bay Kemale belgeli kanıt: AYM için Kılıçdaroğlu ile görüştüm FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞINI ARAYAN CHP'Lİ BAY KEMAL'E BELGELİ KANIT: AYM İÇİN KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜM
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