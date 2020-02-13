MHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "FETÖ'nün siyasi ayağı" tepkisi! Yaşar Yıldırım A Haber'e konuştu |Video

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları devam ederken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki de MHP'den geldi. Tartışmalara yönelik MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber’e konuştu. Yıldırım, "FETÖ’nün bir operasyonuyla Kılıçdaroğlu CHP’nin Genel Başkanı oldu. Buna bir itirazları varsa söyleyebilirler.” ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları devam ederken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki de MHP'den geldi. Tartışmalara yönelik MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber'e konuştu.

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları yaşanmaya devam ediyor. Tartışmalara yönelik MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber'e konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN ZAMANINDA DEVLETİN YANINDA OLMAKTIR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: "15 Temmuz Darbe Girişiminden önce FETÖ'nün siyasette yaptığı operasyonlar vardır. Hatırlanacağı gibi 2010'lı yıllarda seçimden evvel CHP'nin 10 Genel Başkan Yardımcısı görevinden istifaya zorlanmıştı. Bunun üzerine MHP'de bir organizasyon yapmaya çalışmışlar ama başarılı olamamışlardır. MHP buna fırsat vermemiş ve düştüğü yerden kalkmıştır. Bununla birlikte CHP kısmında da bir operasyon yapılmıştı, Sayın Deniz Baykal bir kasetle birlikte görevinden alınmış yerine Sayın Kılıçdaroğlu gelmiştir. Burada FETÖ'nün bir operasyonuyla Kılıçdaroğlu CHP'nin Genel Başkanı oldu. Buna bir itirazları varsa söyleyebilirler." ifadelerinde bulundu.

CHP Genel Başkanının 15 Temmuz gecesinde gözlerden uzakta durduğunu belirten Yıldırım: "Sayın Kılıçdaroğlu 12 civarında Havalimanına gelmiş ve hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Oradan ise Bakırköy'de bulunan Belediye Başkanının evine geçmiş ve saat gece 03:00'da bir açıklama yapmıştır. Saat 03:00'a kadar işin ne olduğu belli değildi ancak o saatten sonra FETÖ'nün 15 Temmuz kalkışmasının başarısız olduğu görülmüştür. Önemli olan zamanında devletin yanında olmaktır." dedi.

YÜCE MECLİS'TE FETÖ PROPAGANDASI YAPTI

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına getirilmesi doğrudan doğruya dış destekli ve FETÖ aracılığıyla yapılmış olan bir operasyonudur. Sağda solda FETÖ'nün siyasi ayağı şudur budur diye bir yaklaşım içerisinde olan Kılıçdaroğlu, aynaya bakıp kendini görmeli ve kendi siyasi ayak oluşu gerçekliğini psikolojideki yansıtma yaklaşımıyla başkalarına iftirayla töhmet altında bırakmamalıdır. Bu konuda en azından dürüst olmalı ve devletin terör örgütü olarak ilan ettiğinden itibaren devamlı olarak FETÖ-CHP ilişkisinin ayyuka çıktığını, özellikle MİT krizi, gezi olayları, 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe girişimlerinde bütün FETÖ'nün söylemlerini yüce Meclis'in çatısı altında adeta FETÖ'nün propagandasını yaparak ortaya koyduğunun millet trarafından bilindiğini de hatırlamalıdır." ifadelerini kullandı.