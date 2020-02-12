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12.02.2020

'Siyasi ayak' propagandasına sarılan CHP neyin peşinde? İşte FETÖ'den yargılanan CHP'liler!

15 Temmuz darbe girişimine 'kontrollü darbe' diyerek hainlerin planlarına alet olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ile aynı safta omuz omuza yürüdü. Bulduğu her fırsatta "FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" çıkışıyla TBMM'yi zan altında bırakmaya çalışan Kılıçdaroğlu, yanı başında bulunan FETÖ'cüleri görmezden geldi. İşte CHP içinde FETÖ'den yargılananların listesi.

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