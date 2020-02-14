FETÖ'nün siyasi ayağını arayan CHP'li Bay Kemal'e belgeli kanıt: AYM için Kılıçdaroğlu ile görüştüm

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ByLock yazışmalarında, örgüt abilerinin 'Kılıçdaroğlu'na istediklerini söyletebilecekleri' şeklinde yazışmaların olduğunu belirterek, "Ben söylemiyorum. Her şey açık, net ortada..." ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın bahsettiği o yazışmalar ortaya çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada; FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock yazışmalarında, örgüt abilerinin 'Kılıçdaroğlu'na istediklerini söyletebilecekleri' şeklinde yazışmaların olduğunu belirterek, "Ben söylemiyorum. Her şey açık, net ortada..." ifadelerini kullanmıştı.

O YAZIŞMALAR SABAH'TA YER ALMIŞTI

O yazışmalar, 14 Ekim 2017'de SABAH'ta yer almıştı. Yazışmalar, FETÖ/ PDY'nin ABD yapılanmasında yer alan üst düzey yönetici olarak görev yapan ve Pensilvanya'da Fetullah Gülen'in yanında kalan Salih Yaylacı ile Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Eski Başkanı Ekrem Tufan Aytav arasında yapıldı. İkili, kayyum konusunda CHP'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) üzerinde baskı yapması yönünde telkinleri konuşuyor:



- AYM'de görülen kayyum konusunda tanıdık var mı diye Ali Fuat sordu bana. Bir şeyler yapabilirim ama aradaki adamlardan kurtulmak lazım.

- Aynı konuyla ilgili ayrıca Kılıçdaroğlu ile de görüştüm. AYM'ye onlar da bu konuda baskı yapacaklar.

- Metin Feyzioğlu AYM üzerinde de ciddi baskı oluşturur.

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- CHP dershane için Danıştay'a başvuru yapamıyor. Çünkü siyasi partilerin idari yargı ve Danıştay'a başvurmaları mümkün değilmiş.

- Ahmet abi (Ahmet Kırmış) yeni çıkan yönetmelikle ilgili CHP 'başvursun' demişlerdi. Hatta bana bir avukat dilekçesi bile geldi ama bu sebeple olmuyor ama başka bir konu var. CHP'ye 'başvursun' diye gönderdikleri itiraz dilekçesini inceleyen CHP'de hukukçular o dilekçenin çok zayıf olduğunu da ifade ettiler.

- Ama CHP de gündeme getirme ve gündemde tutmaya devam edecek. Ülkenin şu karmaşasında ne kadar olur ve ne ifade ederse artık

"ÖZEL'DE SOMA NOTLARI VAR"

- Manisa CHP vekili Özgür Özel ile diyaloğumuz nasıl?

- Soma maden kazası ile ilgili bilgi notları var

- Ayrıca Mahmut Tanal (CHP'li vekil) bazen çok itici oluyor. Başka doğru düzgün isimler de 'topa girmeli' dedim.







"KEMAL BEY'E 'HAYIRLI OLSUN'A GİDECEĞİM"

- Bir hafta, 10 gün içinde Kemal Bey'e (Kılıçdaroğlu) 'hayırlı olsun'a gideceğim. Convention (kongre) ile ilgili bir şey varsa söyleyeyim. Selin Sayek Böke (CHP İzmir vekili) ve bir erkek olabilir. İki kişi yeter mi?

- Selam, Dengir beyi sorayım.

- Bizim elemanla konuştum. Siz davetiyeyi genel merkezde Kemal Bey'in özel kalemi Tuncay Bey'e (Tuncay Ceylan) ulaştırın ve bana haber verin.







SALİH YAYLACI: FETÖ/ PDY'nin ABD yapılanmasında yer alan üst düzey yönetici.FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in Onursal Genel Başkanı olduğu ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın (GYV) Sekreteri. Zaman gazetesinin mütevelli heyetinde yer aldı. İpek Üniversitesi'nde mütevelli heyeti üyesiydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Rasim Bölücek ile de bağlantısı bulunuyor. Hakkında yakalama kararı bulunuyor.



FETÖ'den tutuklu yargılanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın CHP Genel Rasim Bölücek'le 2 ayrı telefon hattından tam 1159 görüşme yaptığı tespit edildi. Enver Altaylı, 15 Temmuz gecesi "ahbabım" dediği Rasim Bölücek ile de görüştüğünü söylemesi de dikkat çekiyor.



ERKAM TUFAN AYTAV: Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında adli işlem yapılan örgütün yöneticilerinden. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Eski Başkan Yardımcısı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatılan Zaman gazetesinin eski çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında, hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adli işlem yapıldı ve mal varlığına el konuldu. FETÖ terör örgütüne finansman desteği sağladığı, elde ettikleri mal varlığını örgütün hizmetine sundukları tespit edildi. Hakkında yakalama kararı bulunuyor.



KENAN KIRAN