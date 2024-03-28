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ABD'den bir heyet Türkiye'ye geliyor! İkili askeri ilişkiler, terörle mücadele ve F-16 süreci masada

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 15:34
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin dört üyesi yarın Ankara'ya geliyor. Heyet Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le bir araya gelecek. Görüşmede F-16'lara ilişkin süreç de ele alınacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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