ABD'den bir heyet Türkiye'ye geliyor! İkili askeri ilişkiler, terörle mücadele ve F-16 süreci masada

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin dört üyesi yarın Ankara'ya geliyor. Heyet Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le bir araya gelecek. Görüşmede F-16'lara ilişkin süreç de ele alınacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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