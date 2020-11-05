ABD’de başkanlık için seçim yarışı sürüyor. Trump ve Biden arasında gerilime neden olan bu zorlu atmosfer ilklere sahne oluyor. Seçime büyük talep gösteren ABD vatandaşları sandıklara koştu. Trump “oy sayımı dursun” derken, Biden soğukkanlılığını koruyor. Seçimi önde götüren Biden ABD başkanlık yarışında ipi göğüslemiş gibi görünüyor. Peki, ABD’deki başkanlık seçimine 2016'da ne oldu, 2020'de ne değişti? ABD'de oy değişkenliğinin sebepleri neler? A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında bu önemli nokta ekranlara taşındı. A News editörü Aydın Şahinalp, son durumu grafik üzerinde analiz etti.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)