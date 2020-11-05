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ABD’deki başkanlık seçimine 2016'da ne oldu 2020'de ne değişti? ABD'de oy değişkenliğinin sebepleri neler?

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Giriş: 05.11.2020 23:38
Güncelleme:05.11.2020 23:44
ABD’de başkanlık için seçim yarışı sürüyor. Trump ve Biden arasında gerilime neden olan bu zorlu atmosfer ilklere sahne oluyor. Seçime büyük talep gösteren ABD vatandaşları sandıklara koştu. Trump “oy sayımı dursun” derken, Biden soğukkanlılığını koruyor. Seçimi önde götüren Biden ABD başkanlık yarışında ipi göğüslemiş gibi görünüyor. Peki, ABD’deki başkanlık seçimine 2016'da ne oldu, 2020'de ne değişti? ABD'de oy değişkenliğinin sebepleri neler? A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında bu önemli nokta ekranlara taşındı. A News editörü Aydın Şahinalp, son durumu grafik üzerinde analiz etti.

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