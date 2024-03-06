ABD'de Kongre’ye sunulan gizli belgeler Yunanistan'ı karıştırdı: Türkiye Ege ve D. Akdeniz'in resmi sahibi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kongre’ye sunduğu gizli belgeler sızdı. Belgelerde 12 ada ve Girit çevresindeki toprak parçalarının Yunanistan'a ait olmamasının vurgulanması Atina'da tepkiye neden oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

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