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ABD'de Kongre’ye sunulan gizli belgeler Yunanistan'ı karıştırdı: Türkiye Ege ve D. Akdeniz'in resmi sahibi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2024 10:29
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kongre’ye sunduğu gizli belgeler sızdı. Belgelerde 12 ada ve Girit çevresindeki toprak parçalarının Yunanistan'a ait olmamasının vurgulanması Atina'da tepkiye neden oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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