06 Mart 2024, Çarşamba
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ABD'de Kongre’ye sunulan gizli belgeler Yunanistan'ı karıştırdı: Türkiye Ege ve D. Akdeniz'in resmi sahibi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kongre’ye sunduğu gizli belgeler sızdı. Belgelerde 12 ada ve Girit çevresindeki toprak parçalarının Yunanistan'a ait olmamasının vurgulanması Atina'da tepkiye neden oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.