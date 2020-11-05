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ABD'de başkan Joe Biden seçilirse İsrail ve Orta Doğu projesi ne olur? Prof. Dr. Selami Kuran yorumladı...

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Giriş: 05.11.2020 00:35
Güncelleme:05.11.2020 00:56
ABD'de kıyasıya seçim rekabeti sürüyor. Başkan Trump mı olacak Biden mı? Seçim sonuçları tartışmalı hale gelir mi? sorusu sorulurken A Haber’de olayın farklı bir boyutu irdelendi. Hafta içi her gün yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Prof. Dr. Selami Kuran ABD ve İsrail denklemi üzerinden Orta Doğu meselesini çarpıcı bir şekilde ele aldı.

ABD'de kıyasıya seçim rekabeti sürüyor. Başkan Trump mı olacak Biden mı? Seçim sonuçları tartışmalı hale gelir mi? sorusu sorulurken A Haber'de olayın farklı bir boyutu irdelendi. Hafta içi her gün yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Prof. Dr. Selami Kuran ABD ve İsrail denklemi üzerinden Orta Doğu meselesini çarpıcı bir şekilde ele aldı.

"BIDEN'IN İSRAİL VE ORTA DOĞU PROJESİ..."

Prof. Dr. Selami Kuran, Orta Doğu meselesi konusunda, "Aslında ABD'nin Orta Doğu'ya bakışında yatan temel husus aslında İsrail merkezlidir. Yani bu başkanın cumhuriyetçi ve demokrat olmasının çok büyük bir fark getireceğini ben düşünmüyorum. Zaten yaşadığımız olaylarda bunu gösteriyor. Şimdi bu İbrahimi projesi rafa kaldırılabilir. Ama Biden'ın seçilmesi durumunda Biden yeni bir proje getirerek yine merkeze İsrail'i oturtarak yeniden bir süreç başlatabilir." dedi.

ABD’de seçim sonuçları ne olacak? Trump ve Biden cephesinde yaşananların şifresi ne? ABD'DE SEÇİM SONUÇLARI NE OLACAK? TRUMP VE BİDEN CEPHESİNDE YAŞANANLARIN ŞİFRESİ NE?

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