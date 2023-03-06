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ABD lobileri Ankara'da harekete geçti! Meral Akşener tehdit mi edildi?

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Giriş: 06.03.2023 23:15
Altılı koalisyonda yaşanan adaylık tiyatrosu son bulurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı oldu. Meral Akşener'in "Ya tarih olacağız ya da tarih yazacağız" çıkışını yaparak masadan kalkmasının ardından bir anda masaya dönme kararı sorgulanırken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'den flaş bir iddia geldi. Övür Akşener'in tehdit edildiğini düşündüğünü belirtti. İşte detaylar...
Meral Akşener tehdit mi edildi?
Meral Akşener tehdit mi edildi?
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