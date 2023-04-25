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ABD Genelkurmay Başkanı’ndan PKK’ya yeni ziyaret

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Giriş: 25.04.2023 10:35
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, bir kez daha Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü mensuplarıyla görüştü. ABD'li orgeneralin YPG/PKK'lılarla petrol anlaşmasını görüştüğü iddia edildi. 45 gün önce gerçekleşen ilk ziyaret ise Ankara'nın sert tepkisine neden olmuştu.
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