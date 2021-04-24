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ABD Dışişleri’nin ‘’Soykırım’’ açıklaması ne anlama geliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2021 11:18
Güncelleme:24.04.2021 11:30
ABD Başkanı Joe Biden, bugün Ermeni Meselesine ilişkin bir açıklamada bulunacak. Biden’in o açıklamada 1915 Olaylarına ilişkin "SOYKIRIM" İfadesini kullanıp kullanmayacağı merak konusu. Peki bu sözde iddiaların kabul edilip edilmeyeceği Türk Amerikan ilişkileri kapsamında ne anama geliyor? Araştırmacı akademisyen Bülent Yavuz A Haber'e değerlendirdi.
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