ABD Dışişleri’nin ‘’Soykırım’’ açıklaması ne anlama geliyor?

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Ermeni Meselesine ilişkin bir açıklamada bulunacak. Biden’in o açıklamada 1915 Olaylarına ilişkin "SOYKIRIM" İfadesini kullanıp kullanmayacağı merak konusu. Peki bu sözde iddiaların kabul edilip edilmeyeceği Türk Amerikan ilişkileri kapsamında ne anama geliyor? Araştırmacı akademisyen Bülent Yavuz A Haber'e değerlendirdi.