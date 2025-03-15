ABD, Çin’i Tayvan üzerinden işgal etmeye mi hazırlanıyor?

ABD ve Çin arasındaki rekabet, Tayvan üzerinden yeni bir kriz noktasına mı dönüşüyor? Pasifik’te güç dengeleri değişirken, ABD, Tayvan’a olan desteğini artırmayı sürdürüyor. Çin, Tayvan üzerindeki baskısını her geçen gün artırsa da, ABD'nin desteğini alan Tayvan'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Bölgedeki gerilim tırmanırken, Tayvan devlet televizyonunda yayınlanan işgal simülasyonu, Çin’e karşı bir meydan okuma olarak yorumlandı. Küresel siyasetteki bu gelişmeler bize ne anlatıyor? Konuya ilişkin son gelişmeler, A Haber’de canlı yayınlanan ve Haktan Uysal’ın sunduğu Aklın Yolu programında ele alındı.

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