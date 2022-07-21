21 Temmuz 2022, Perşembe
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ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı
ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Beyaz Saray'dan yapılan duyuruda, Biden'ın kendisini izole ettiği ve hafif semtrompar gösterdiği vurgulandı. Biden'ın virüse yakalanmasına ilişkin A Haber canlı yayınında bilgilendirmelerde bulunan Gazeteci Mustafa Tanyeri, "4 kez aşı olmasına rağmen koronavirüse yakalanması ülkede yeni tartışmaları tetikledi. Özellikle pandemiyle ilgili önlemler ve tıbbi müdahalelerin işe yaramadığı konuşuluyor" diye konuştu.