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ABD Başkanı Joe Biden İsrail’de! Terör devleti İsrail'in katliamı gölgesinde ziyaret...

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Giriş: 18.10.2023 11:10
ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyareti terör devleti İsrail'in hastane katliamnın gölgesinde gerçekleşiyor. Biden'ın uçağı indi. Katliamcı Netanyahu ve Herzog onu karşıladı.
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Katliamın gölgesinde ziyaret
Katliamın gölgesinde ziyaret
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