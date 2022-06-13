13 Haziran 2022, Pazartesi
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ABD askerleri ile PKK'lı teröristler yan yana görüntülendi
Suriye'nin kuzeyine beşinci harekat an meselesi. Harekatta ilk hedef Tel Rıfat ve Münbiç olarak belirlendi. Suriye kuzeyinde 30 km derinlik güvenli alan olarak hedefleniyor. Suriye Milli Ordusu’na bağlı gruplar Münbiç ve Tel Rıfat yakınlarına konuşlandı. PKK/YPG'li teröristler halen Münbiç, Tel Rıfat ve Ayn El Arab bölgesinde işgalinin sürdürüyor. Terör örgütü, bölgede çocukları zorla silahlandırıyor. Peki Suriye'de 5. harekat hazırlığı ne durumda? Olası harekatın hedefleri neresi? Erdoğan harekat için neden Tel Rıfat ve Münbiç'i işaret etti? 5. harekatın hedefi neresi? Suriye'nin tüm kuzeybatısı nasıl kontrol altına alınacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.